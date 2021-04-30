Участок улицы Деповской перекроют в Барнауле

Ограничения продлятся почти месяц Фото: Анна СЕМИНА

Участок улицы Деповской в Барнауле почти на месяц закроют для движения транспорта, сообщает мэрия.

- В связи с проведением работ по ремонту тепловой сети будет закрыто движение автомобильного транспорта по всей ширине улицы Деповской в районе здания №26 с 11 мая по 3 июня. Также с 22 часов 4 июня до 8 часов 7 июня будет невозможно движение трамваев по проспекту Строителей в районе зданий №8 и 9, - говорится в заявлении администрации города.

Из-за невозможности движения транспорта, будут перестроены трамвайные маршруты №1 и№7 по следующим схемам:

Трамвай №1:…пр. Калинина – ул.Северо-Западная – ул.Антона Петрова, ул.Телефонная – ул.Советской Армии – Депо №1; в обратном направлении: Депо №1 – ул.Советской Армии – ул.Телефонная – ул.Антона Петрова – ул.Северо-западная – пр. Калинина, далее по маршруту;

Трамвай №7: …ул.Попова – ул.Антона Петрова – ул.Телефонная – ул.Советской Армии – ул.Челюскинцев – ул.Анатолия, далее по маршруту; в обратном направлении: …пр. Красноармейский – ул.Анатолия – ул.Челюскинцев – ул.Советской Армии – ул.Телефонная – ул.Антона Петрова – ул.Попова, далее по маршруту.

Трамвайные маршрут №4 на время проведения работ будет закрыт.