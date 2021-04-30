Барнаульцы потребовали от мэрии пересмотреть план благоустройства Мизюлинской рощи

Выездное совещание (Фото: «Вечерний Барнаул» для администрации Барнаула)

В пятницу, 30 апреля, в Барнауле состоялось выездное совещание по вопросу благоустройства Мизюлинской рощи. Горожане потребовали от администрации пересмотреть план работ, сообщает пресс-центр мэрии.

- Среди наиболее частых обращений горожан – максимально сохранить деревья и зеленые насаждения, заменить часть декоративных элементов (перголы), вместо одной из детских площадок оборудовать площадку для выгула собак, на некоторых участках заменить плитку асфальтобетонным покрытием, - уточняют в пресс-службе.

Ответственные лица пообещали вынести предложения горожан на обсуждение в ближайшее время. Все вместе они осмотрели рощу и сопоставили ее территорию с ранее разработанным проектом. По итогу совещания были отмечены деревья, которые уже невозможно сохранить и они будут снесены.

- Сейчас необходимо в сжатые сроки внести все коррективы в проектную документацию, чтобы подрядчик мог приступить к реализации проекта. Именно жители голосовали за эту территорию, поэтому мы должны сделать ее комфортной согласно их запросам, - отметил председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев.