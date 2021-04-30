В алтайском вузе открыли лабораторию для проведения экзамена чемпионата WorldSkills Russia

Новую площадку для демонстрационного экзамена чемпионата WorldSkills Russia презентовали в АлтГТУ Фото: предоставлено пресс-службой

Новую площадку для проведения демонстрационного экзамена чемпионата WorldSkills Russia презентовали сегодня в АлтГТУ членам Общественной палаты Алтайского края.

Планируется, что теперь экзамен для присвоения квалификации по профессии техник по ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования будет проходить в АлтГТУ.

Кроме того, лаборатория будет использоваться для учебных тренировок студентов факультета энергомашиностроения и автомобильного транспорта и технологического колледжа АлтГТУ.

«Алтайский государственный технический университет ведет целенаправленную политику по модернизации учебного процесса студентов. Для того чтобы научить студентов грамотно обслуживать, диагностировать и ремонтировать различные узлы и агрегаты требуется самое современное оборудование и современные автомобили. Вуз приобрел два новых автомобиля УАЗ-Профи, которые соответствуют стандарту Евро-5 по экологическому классу, с современными двигателями и системами, и несколько специализированных станков для их обслуживания. На этих машинах и оборудовании студенты будут приобретать технические навыки по ремонту и обслуживанию автомобилей», - рассказал ректор АлтГТУ Андрей Марков.