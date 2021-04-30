В Барнауле задержали приятелей, которые ради развлечения угнали машину

Подозреваемые заявили, что просто хотели покататься
Фото: Олег УКЛАДОВ
Инспекторы ГИБДД задержали в Барнауле компанию, которую подозревают в угоне автомобиля, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
- В дежурную часть отдела полиции поступило заявление от местного жителя 1970 года рождения о том, что ночью неизвестные угнали его автомобиль марки ВАЗ, - рассказывают в ведомстве.
Подозреваемых оперативно задержали. Ими оказались ранее судимые за кражу двое жителей Барнаула. Одному из них 30 лет, второму 29. Они уже дали признательные показания и рассказали, что машину они угнали ради развлечения. Ее удалось вернуть законному владельцу в исправном состоянии.
По факту угона возбуждено уголовное дело.