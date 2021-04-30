На федеральных трассах Алтая приостановят работы, чтобы не создавать помех отдыхающим

С сегодняшнего дня проезд по трассам открыт Фото: УПРДОР «Алтай»

С 30 апреля по 10 мая дорожники алтайские дорожники приостановят работы на федеральных трассах, чтобы не создавать помех людям, отправляющимся на отдых. Об этом сообщают в Упрдор «Алтай».

- Дорожные организации, работающие на федеральных трассах Алтайского края и Республики Алтай, проводят генеральную уборку после зимы. Выполнена большая часть запланированных мероприятий. На Чуйском тракте работы приостановят на период выходных и праздников, чтобы не создавать сложностей автомобилистам, - говорится в заявлении организации.

В частности, полный запрет действует на участке Чуйского тракта от границы с Новосибирской областью до Усть-Семы. После того, как праздники завершатся, дорожники продолжат работу.

Получить актуальную информацию о федеральных дорогах Алтайского края и Республики Алтай можно получить по телефону: 8 (3852) 63-14-59.