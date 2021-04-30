1 мая в Барнауле пройдут продовольственные ярмарки

Ярмарки будут работать во всех районах Фото: Олег УКЛАДОВ

В субботу, 1 мая, в Барнауле пройдут заключительные в этом сезоне продовольственные ярмарки, сообщает пресс-служба мэрии.

- Это будут заключительные в весеннем сезоне ярмарки, возобновить ярмарочную торговлю планируется осенью, - отмечают в администрации.

Эти ярмарки уже называют предпасхальными. По ценам ниже среднерыночных можно будет приобрести мясо и колбасные изделия, полуфабрикаты, рыбу, крупы, сахар, фрукты и овощи, кондитерские изделия и многое другое. Торговые площадки будут работать по следующим адресам:

Железнодорожный район

проспект Ленина, 71; проспект Красноармейский, 131;

Индустриальный район

ул.50 лет СССР, 51а;

Ленинский район

пл.Народная;

Октябрьский район

Проспект Ленина, 152;

Центральный район

Проспект Красноармейский, 36; ул.Чайковского, 21.