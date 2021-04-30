1 мая в Барнауле пройдут продовольственные ярмарки

Ярмарки будут работать во всех районах
Фото: Олег УКЛАДОВ
В субботу, 1 мая, в Барнауле пройдут заключительные в этом сезоне продовольственные ярмарки, сообщает пресс-служба мэрии.
- Это будут заключительные в весеннем сезоне ярмарки, возобновить ярмарочную торговлю планируется осенью, - отмечают в администрации.
Эти ярмарки уже называют предпасхальными. По ценам ниже среднерыночных можно будет приобрести мясо и колбасные изделия, полуфабрикаты, рыбу, крупы, сахар, фрукты и овощи, кондитерские изделия и многое другое. Торговые площадки будут работать по следующим адресам:
Железнодорожный район
проспект Ленина, 71; проспект Красноармейский, 131;
Индустриальный район
ул.50 лет СССР, 51а;
Ленинский район
пл.Народная;
Октябрьский район
Проспект Ленина, 152;
Центральный район
Проспект Красноармейский, 36; ул.Чайковского, 21.