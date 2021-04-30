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Общество30 апреля 2021 8:02

Алтайский техуниверситет вошел в число ведущих вузов мира

Вуз впервые включен в мировую лигу и занимает 773 позицию
Александра Сапожкова
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АлтГТУ

АлтГТУ

Фото: предоставлено пресс-службой

Опубликованы результаты рейтингового исследования Round University Ranking (RUR) 1150 ведущих мировых университетов за 2021 год.

АлтГТУ впервые включен в мировую лигу и занимает 773 позицию. Среди университетов страны вуз стал 71 из 95 организаций высшего образования России, представленных в рейтинге. Деятельность оценивалась по четырем группам показателей: качество преподавания, качество исследований, уровень интернационализации и уровень финансовой устойчивости. Лучшим российским вузом стал МГУ, расположившейся на 91 строчке в мировом рейтинге.

Международный рейтинг Round University Ranking (RUR) основан на данных, предоставленных Clarivate Analytics, и является первым регулярно обновляемым глобальным рейтингом университетов российского происхождения.

Образование