ВТБ узнал, на что копят россияне

Почти 20% клиентов ВТБ, установивших себе цель по накопительному счету, сберегает средства на покупку жилой недвижимости. Четверть откладывает средства на будущее, а 15% копят на автомобиль.

ВТБ проанализировал сервис постановки целей для накопления, доступный при открытии накопительного счета «Копилка». Всего за 1 квартал сервисом воспользовались около 100 тыс. клиентов. Из них 19% копят средства на жилье. Средний размер целевой суммы в этой категории ожидаемо превысил другие и составил 1,2 млн рублей.

На будущее клиенты ВТБ в среднем копят 626 тыс. рублей, эту цель выбрали для себя 26% респондентов. На третьем месте по популярности среди целей накопления – отдых, его выбрали 17% пользователей счетов. «Средний чек» в этой категории составил 185 тыс. рублей.

Еще 15% пользователей сервиса сберегают средства на автомобиль. Как правило, средний размер накоплений в этой категории составляет 570 тыс. рублей. Примерно столько же клиентов предпочитают установить собственную цель для накопления, здесь «средний чек» - около 400 тыс. рублей.

«Одним из самых эффективных способов достижения цели является ее правильная постановка. Опция выбора целей накопления, доступная бесплатно всем клиентам банка, позволяет четко обозначить, на что именно откладывает свои средства клиент, какую сумму и за какой срок ему требуется накопить. Исходя из этих параметров, сервис определяет, сколько средств нужно откладывать ежемесячно, чтобы достичь поставленной задачи. Также к нему можно подключить бесплатную опцию автопополнения – тогда средства в установленном размере списываются с карты клиента на его накопительный счет автоматически, и процесс накопления становится еще более системным и незаметным», - комментирует Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления ВТБ.