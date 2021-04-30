Автобусный маршрут №6 вернут на прежнюю схему движения

Маршрут №6 Фото: пресс-службы администрации Барнаула

С 1 марта маршрутка №6 будет ходить по прежней схеме движения. Пробная на нашла должного отклика, сообщают в пресс-центре городской администрации.

- С 25 марта работа автобусного маршрута №6 была организована по новой схеме в тестовом режиме, - напоминают в мэрии.

Сегодня, 30 апреля, автобусы еще будут развозить пассажиров по этой схеме, а уже с 1 мая его вернут на первоначальный маршрут. Как пояснили в городском комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, это значит, что он будет ходить по улице Попова, Юрина и Солнечной Поляне.