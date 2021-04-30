Предприятия Барнаула в честь Дня Победы сделают ветеранам дополнительную сидку

Скидки предоставят на продукты и бытовые услуги Фото: Анна СЕМИНА

В Барнауле ряд предприятий торговли и сферы услуг разработали систему дополнительных скидок ветеранам в честь Дня Победы, сообщает пресс-служба администрации города.

- Так, скидки на товары от 7 до 15% начнут действовать с 1 мая в магазинах торговых сетей «Новэкс», «Мария-Ра», «Аникс», «Ярче», «Марка», в супермаркетах «Ашан», «Лента», - отмечает источник информации.

Помимо этого, магазины социально ориентированных продовольственных предприятия Индустриального района (магазины «Анна», «Прозапас», «Дельфин») сделают для ветеранов войны и тружеников тыла дополнительную скидку на продукты, входящие в продуктовую корзину.

А вот социально ориентированные предприятия, оказывающие услуги, готовы не просто сделать скидки, а настоящие подарки. Так парикмахерские «Влана» и «Катрин» будут выезжать к ветеранам на дом, причем их услуги будут совершенно бесплатными. Автосервисы «Эд-Шинстоп», «Авто Ник Сервис» и автомойка «Стимул» также готовы сделать скидки на свои услуги. Помимо этого к акции подключилось предприятие по реставрации пуховых изделий «Соня».