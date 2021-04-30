Почти 50 тысяч барнаульцев приняли участие в общегородском субботнике

Общегородской субботник Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В четверг, 29 апреля, в Барнауле состоялся перенесенный из-за погоды общегородской субботник. В нем приняли участие более 48 тысяч жителей краевой столицы, сообщает пресс-служба мэрии.

- Участники собирали мусор, прошлогоднюю листву, ветки, подметали дорожки, сажали деревья, - поясняет источник.

Участники субботника привели в порядок территорию сквера Победы, на улице Пушкина, в сквере Химиков, на Демидовской площади, на аллеях вдоль улиц Малахова, Аванесова, Георгия Исакова, а также на различных площадях и местах массового скопления людей.

В итоге волонтеры собрали больше сотни мешков мусора, который улицы и скверы копили всю зиму.