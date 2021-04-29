Барнаульского застройщика оштрафовали на 100 тысяч рублей

Стройка в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле компанию «Жилищная инициатива» оштрафовали за ненадлежащий контроль за строящейся высоткой на ул. Гущина, 171а, сообщает Алтайский портал недвижимости.

- По этому адресу компания возводит 18-этажный дом на 169 квартир. Нарушения выявила Инспекция строительного и жилищного надзора в прошлом году и назначила штраф 200 тысяч рублей. Однако, компании через суд удалось снизить его размер, - пишет портал.

Застройщик при этом не оспаривал выявленные правонарушения.

Отмечается, что за такие нарушения компанию не в первый раз привлекают к ответственности. Ранее инспекция выявила ненадлежащий контроль на ул. Солнечная поляна, 67, где возводилась пятиэтажка. "ЖИ" также пыталась оштрафовать на 200 тыс. рублей, но она избежала наказания.