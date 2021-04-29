На Алтае возбудили уголовное дело после гибели рабочего в школе под снегом

Дело расследуется по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека) Фото: Олег УКЛАДОВ

На Алтае возбудили уголовное дело после гибели рабочего в школе Рубцовского района в конце февраля 2021 года, сообщает региональный Следком.

- На мужчину с крыши здания упала снежная наледь. В результате он получил травму головы и разрыв внутренних органов, от которых скончался, - рассказала старший помощник руководителя управления Следственного комитета по краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

Следствие установило, что должностные лица не организовали надлежащим образом уборку крыши. Сейчас предстоит установить этих лиц, а также причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека) продолжается.