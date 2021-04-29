МЧС предупредило о возможных подтоплениях на Алтае

Наводнение в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

29-30 апреля 2021 года на Алтае возможны подтопления в районе села Красногорское Красногорского района и села Ельцовка Ельцовского района, сообщает управление МЧС по региону.

- В эти дни продолжится подъём уровня воды в реках Чапша и Чумыш. Возможно достижение опасных отметок (320 и 580 см) и подтопление прибрежных территорий, - рассказали в управлении.

Сейчас обстановку круглосуточно контролируют специалисты МЧС, поддерживается постоянная связь с муниципалитетами.

Местные администрации представляют информацию о ситуации. Все службы находятся в готовности к оказанию помощи населению.