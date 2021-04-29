Определили дату проведения итогового сочинения для 11-классников

Сочинение напишут 12 мая Фото: Анна СЕМИНА

Алтайские выпускники школ напишут итоговое сочинение 12 мая. Это дополнительный день, который установила федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, сообщает региональный минобр.

- Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки в связи с установлением нерабочих дней с 4 по 7 мая определила дополнительный срок проведения итогового сочинения (изложения) – 12 мая, - сообщает ведомство.

Отметим, что без положительной оценки за итоговое сочинение (изложение) невозможно получить доступ к государственной итоговой аттестации. При этом большинство учащихся все же уже сдали сочинение 15 апреля. 12 мая писать будут те ребята, которые ранее получили «незачет», не явились на экзамен или не смогли его завершить по уважительным причинам.

Помимо уже обозначенной даты назначен еще один дополнительный день сдачи – 19 мая.

- Итоговое сочинение (изложение) начинается в 10.00 по местному времени. Продолжительность написания составляет 3 часа 55 минут (235 минут). При этом для детей с ограниченными возможностями здоровья продолжительность увеличена еще на полтора часа, - дополняют в ведомстве.

Из дополнительных рекомендаций: сочинение не должно быть менее 350 слов, а изложение – менее 200 слов.

На экзамене запрещено иметь при себе телефоны, справочные материалы, письменные заметки и другие средства хранения и передачи информации. Также нельзя приносить собственные словари.