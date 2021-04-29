Из-за некачественного жилья для сирот на Алтае возбудили дело о халатности

Дом для сирот. Фото: СУ СК по Республике Алтай

После жалобы жительницы села Онгудай Республики Алтай на некачественное жилье, которое она получила в рамках помощи сиротам, возбудили уголовное дело по статье о халатности. Об этом сообщает региональный следственный комитет.

- В январе-феврале 2020 года в селе Онгудай должностными лицами управления социальной поддержки населения троим местным жителям, относящимся к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам социального найма предоставлены жилые помещения ненадлежащего качества в многоквартирном доме по улице Юбилейная, - пишет ведомство.

В доме в Онгудае были нарушения санитарных норм и технических требований. Одна женщина отказалась от квартиры. Остальные вынуждены проживать в предоставленном им жилье.