Тальменские педагоги рассказали о внезапной смерти коллеги

У женщины якобы оторвался тромб Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае обсуждают смерть 57-летней учительницы Озерской школы Тальменского района. Как предполагают коллеги преподавателя русского языка, женщина могла скончаться после разговора об увеличении нагрузки, пишет «Банкфакс».

Учитель скончалась 23 апреля. По словам педагогов из других школ, накануне смерти у неё состоялся разговор с директором школы о том, что в предстоящем учебном году будет повышена нагрузка, так как некоторые сотрудники уволились и оставшимся педагогам придется больше работать. Именно это, считают коллеги, и пошатнуло здоровье женщины.

Однако директор Надежда Леоненко в разговоре с корреспондентом отрицает связь событий.

- Учитель отвела уроки, пришла спокойно домой, дома еще с ребятами была в Сети в 19:30. Сидели с мужем на диване спокойно. У нее просто оторвался тромб. Кто это такое мог вообще придумать? «После разговора с руководством», - какой кошмар! Хотела бы я посмотреть в глаза человеку, который такое рассказал. Если это педагоги, и если они не из нашей школы, то я могу допустить только, что это были наши недоброжелатели, - подчеркнула она.

Также глава организации добавила, что у педагога даже не набиралась полная ставка, и она сама попросила дать ей «двух надомников и два класса».

В региональном следкоме отметили, что информация о гибели учителя к ним не поступала. В Минобрнауки, в свою очередь, согласились прокомментировать ситуацию только по запросу в течение семи рабочих дней.