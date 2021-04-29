В Барнауле запустили новую промышленную линию для производства шин

Это позволит увеличить производительность Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

28 апреля на алтайском предприятии запустили новую промышленную линию для изготовления шин «Нортек». Это позволит увеличить производительность, расширить ассортимент и повысить качество продукции, сообщили в пресс-службе правительства региона.

- Мы выпускаем пять категорий шин (индустриальные, грузовые, легкогрузовые, сельскохозяйственные и внедорожные). Компания занимает 44 процента рынка по производству сельскохозяйственных шин; 62 процента - индустриальных шин, 18 процентов - грузовых. Только в Барнауле производится внедорожная шина, которая славится не только в России, но и за рубежом, - рассказал управляющий директор компании Владимир Яковлев.

Кстати, на церемонии открытия был и губернатор региона Виктор Томенко. Он подчеркнул, что предприятия поддерживают, в том числе и финансово содействуют. Так, «Нортек» получит поддержку от края в виде выездных сессий в регионы и привлечения зарубежных партнеров.

- Крупные предприятия могут рассчитывать на субсидирование части затрат: безвозмездное предоставление на инвестиционный проект до 40 миллионов рублей. На этот год в краевом бюджете мы предусмотрели до 200 миллионов рублей на эти цели. При этом смотрим, действительно ли достигаются эффекты, которые краю хотелось бы получить в виде новых рабочих мест, дополнительных налогов, улучшения экологии и так далее, - подчеркнул глава региона.

Что касается инвестиционных средств, то в прошлом году объем вложений компании «Нортек» составил 699 млн рублей. В этом году планируется инвестировать еще 400 млн рублей.

Наконец, благодаря установке нового оборудования на предприятии создано 40 рабочих мест. Штат работников в этом году планируют увеличить на 250 человек.