Первую криолечебницу на Алтае построят за 1 млрд рублей

Лечебница будет находиться на высоте 600-800 м над уровнем моря. Фото: АО "Курорт Белокуриха"

На территории строящегося курорта «Белокуриха горная» появится первая в Сибири криолечебница. Как сообщает региональное правительство, инвестор вложит в неё один млрд рублей, это на 60% больше, чем изначально планируемая сумма.

- Объем инвестиций первой очереди инвестпроекта составит 1 млрд рублей. Планируемый ввод в эксплуатацию объекта - четвертый квартал 2022 года, - рассказали в администрации края.

Строить элитную клинику начали еще в июле 2020 года. Площадь участка, который отдали под инвестиционный проект, составляет семь гектаров. Там разместят отель на 54 номера, коттеджи, ресторан и зоны отдыха.

Примечательно, что лечебница будет находиться на высоте 600-800 м над уровнем моря. Его построят в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма».