В Алтайском крае ввели особый противопожарный режим

Теперь нельзя разжигать мангал и сжигать мусор. Фото: Анна Перевощикова

В Алтайском крае с 28 апреля ввели особый противопожарный режим, который подразумевает дополнительные требования пожарной безопасности, запреты и ограничения. Об этом сообщает мэрия.

- В условиях особого противопожарного режима устанавливается запрет на посещение лесов, использование пиротехники в парках, на пустырях и лесных массивов, -пишет администрация города.

Также нельзя будет использовать мангалы, если только они не находятся на территории объектов общественного питания, разводить костры, сжигать мусор, траву, листья и иные отходы.

За нарушения будут штрафовать: на граждан – от 2 тысяч до 4 тысяч рублей, на должностных лиц от 15 тысяч до 30 тысяч рублей, на юридических лиц от 200 тысяч до 400 тысяч рублей.