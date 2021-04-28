Мероприятие пройдет 22 мая. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае в «Ночь музеев» будут работать 90 площадок. Из них 33 - в Барнауле и 57 - в других городах и районах края. Об этом сообщает министерство культуры региона.

- 22 мая распахнут свои двери музеи, выставочные залы и картинные галереи. Для жителей и гостей края будут работать 90 культурных площадок. Число официальных участников акции в городах и районах края - 57, в городе Барнауле – 33, - пишет ведомство.

Из особенностей этого года – впервые в акции примут участие Музей истории образования им. П.П. Костенкова, Музей анатомии животных Алтайского государственного аграрного университета, а также Клуб-музей коллекционеров.