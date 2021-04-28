Капитально отремонтируют несколько школ. Фото: Олег УКЛАДОВ

На ремонт школ в Алтайском крае потратят 946 млн рублей. Всего на эти деньги в 2021 году отремонтируют 49 зданий. Об этом сообщает региональное министерство образования.

- В 2021 году на капремонт 49 школ из краевого бюджета выделено 946 млн рублей, - пишет ведомство.

Капитально отремонтируют Светлоозёрскую школу Бийского района, Алейскую школу № 7. Также ремонт пройдет в Пуштулимской школе Ельцовского района, Гимназии №3 Локтевского района, Ремзаводской школе Павловского района, Камышенской школе Петропавловского района, Антипинской школе Тогульского района.