В Барнауле приступают к благоустройству участков после ремонта теплосетей

Работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия после осенних и зимних ремонтов энергетики СГК готовятся начать на 66 объектах в Барнауле. На них будет уложено около 2500 квадратных метров асфальта. До 1 мая работы будут завершены на 17 участках.

Работы на тепловых сетях в холодное время года — вынужденные. При повреждениях на трубопроводах, которые часто угрожают стабильному теплоснабжению потребителей, следует экстренный ремонт. Часто в процессе устранения дефектов энергетикам приходится нарушать асфальтобетонное покрытие как на тротуарах и дорогах, так и во дворах жилых домов. В таких условиях, при низких температурах и осадках, благоустроить участок ремонта до первоначального состояния — нельзя. Поэтому место работ засыпают щебнем и грунтом, а финальную часть — укладку асфальта — проводят весной или летом.

Срок начала работ по восстановлению благоустройства во многом зависит от погоды. Благоприятные погодные условия прописаны в строительных нормах и правилах (СНиП). Необходим также плотный и растаявший грунт, который не должен быть чрезмерно увлажненным, теплая и сухая погода. Только в таких условиях — при температуре не ниже +5 °С — можно приступать к выполнению асфальтобетонных работ.

В приоритете благоустройство участков вблизи красной линии Барнаула, территорий около детских садов и мест ремонта во дворах, которые мешают свободному передвижению жителей. Всего это 66 объектов, где специалисты СГК готовятся приступить к благоустройству и восстановить 2500 квадратных метров асфальта.

До 1 мая работы будут завершены на 17 участках. Это Молодежная, 13; Молодежная, 2; Матросова, 3б; Ленина, 46; Павловский тракт, 134; Фурманова 81–83; Ядринцева, 148; Матросова, 216; Попова, 68; Смирнова, 92; Северо-Западная, 62а; Ленина, 153; Строителей, 7; Ленина, 103а; Ленина, 102; Красноармейский, 111; Советская, 3а–5.

Всего после осенне-зимних ремонтов 2020–2021 годов планируется восстановить благоустройство на 176 объектах. Работы по их благоустройству будут считаться завершенными после проверки участков представителями профильных управлений и комитетов администрации города. Качество благоустройства на участках, относящихся к дворовым территориям, оценят представители управляющих организаций.