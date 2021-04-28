Мастер-класс. Фото: материалы пресс-служб

В Барнауле прошел мастер-класс по макияжу для осужденных женщин. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН.

- Директор модельного агентства «Стиль» города Барнаула Татьяна Баева познакомила осужденных с правилами нанесения декоративной косметики, техникой классического и вечернего макияжа, - пишет ведомство.

Молодые женщины узнали, как определить свой цветотип внешности («весна», «лето», «осень» или «зима»), с помощью теней, туши, подводки и контурного карандаша сделать более выразительными и открытыми глаза, скорректировать тональными средствами овал и черты лица. Кроме того, Татьяна Баева дала индивидуальные рекомендации каждой участнице мастер-класса, показала на моделях, как наносится классический и вечерний макияж, посоветовала качественные отечественные косметические средства, которые не уступают в эффективности элитной брендовой косметике.

В завершении встречи директор модельного агентства «Стиль» подарила осужденным женщинам декоративную косметику.

- В каких бы условиях женщина не оказалась, для нее важно хорошо выглядеть. Будьте красивыми сейчас и всегда, потому что осознание своей привлекательности дарит нам удовольствие и ощущение счастья, - отметила Татьяна Викторовна.