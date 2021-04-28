Ее оштрафовали на 10 тысяч рублей. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле осудили женщину за публикацию переписки неверного мужа с любовницей. За это ей назначили штраф в размере 10 тыс. рублей, сообщает региональный следственный комитет.

- Весной прошлого года осужденная, подозревая мужа в измене, взяла его телефон и путем подбора паролей зашла в один из мессенджеров, где обнаружила переписку супруга с другой девушкой, - пишет ведомство.

Она опубликовала переписку в своем инстаграме, за что на нее написали заявление в полицию. Дело возбудили по ч. 1 ст. 138 УК РФ (нарушение тайны переписки).

Приговор еще не вступил в силу, сейчас все стороны пытаются его обжаловать. Любовница требовала, чтобы соперница заплатила ей 1 млн рублей за моральные страдания. Подробнее об этом читайте в ближайшее время на сайте alt.kp.ru.