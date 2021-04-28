Угнанный автомобиль Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Новоалтайске 25-летняя женщина угнала Mitsubishi Pajero. Женщина была пьяной, а машина принадлежала ее знакомому. Об этом сообщает краевое управление МВД.

- Его старая знакомая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнала принадлежащий ему джип, - пишет ведомство.

В тот вечер они встретились с приятелем, решили выпить, в какой-то момент дама предложила ему показать ей, как нужно правильно управлять автомобилем. Мужчина был трезвый, не подозревая подвоха, поменялся местами с приятельницей и провел инструктаж. Когда он вышел из машины и хотел снова сесть за руль, женщина вдруг завела двигатель и уехала в неизвестном направлении.

Ее задержали на выезде из Новоалтайска. Сейчас против нее возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством».