На Барнаульской ТЭЦ-2 проведут ремонт, который поможет сократить сроки опрессовки еще на 3 дня

В 2021 году в рамках инвестиционной программы СГК реализует проект модернизации перемычки коллектора теплосети на Барнаульской ТЭЦ-2. Благодаря этому техническому решению получится сократить время гидравлических испытаний и отключения горячей воды для потребителей контура станции еще на 3 дня. Общая стоимость работ составит 2,34 млн рублей без НДС.

Ежегодно СГК проводит технические работы не только на теплосетях, но и на оборудовании станций, чтобы уменьшить сроки отключения горячей воды во время летних ремонтов и испытаний. Например, по контуру Барнаульской ТЭЦ-2 в 2020 году этот период был сокращен на два дня, а в 2021 году еще на четыре.

К 2022 году общий срок отключения предположительно составит 15 дней — это время и на сами гидравлические испытания, и на ремонты по устранению повреждений после них.

Проектом модернизации перемычки коллектора теплосети на Барнаульской ТЭЦ-2 предполагается:

- на существующей эстакаде теплосети заменить четыре задвижки на новые с электроприводами,

- демонтировать существующие площадки обслуживания оборудования и смонтировать новые.

Сейчас проводятся конкурсные процедуры на выполнение проектной документации, закупку материалов и выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ. Работы по модернизации схемы теплосети планируется завершить к концу 2021 года.

После установки новых задвижек можно будет выполнять поочередное отключение тепловыводов от схемы теплосети станции, значит, уже в 2022 энергетики смогут проводить опрессовку по контуру Барнаульской ТЭЦ-2 в два этапа, а не целиком всем контуром, как сейчас.

Сроки опрессовки по контуру ТЭЦ-2 в 2022 году сократятся для 174 тысяч барнаульцев — это 1312 многоквартирных домов, 75 детских садов, 55 школ, 303 административных здания и частный сектор.