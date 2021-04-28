В Барнауле задержали сбежавшего осужденного

Сбежавший осужденный Фото: Instagram-аккаунт "Unusual Crimes Barnaul"

В Барнауле задержали сбежавшего из колонии-поселения при туберкулезной больнице для осужденных (КТБ-12) мужчину. О побеге сообщил телеграм-канал «Unusual crimes Barnaul».

- Вчера вечером из санатория КТБ-12 (на горе) убежал Александр П., 29 лет, - пишет канал.

Мужчина был осужден на три года по ч.2 ст. 167 (умышленные уничтожение или повреждение имущества из хулиганских побуждений). По данным краевого ФСИН, его отсутствие было выявлено 27 апреля в ходе плановой проверки осужденных. Его задержали 28 апреля.

По ст. 129 УИС, в колониях-поселениях осужденные содержатся без охраны, но под надзором администрации. В часы подъема до отбоя они пользуются правом свободного передвижения в пределах колонии-поселения, с разрешения администрации учреждения могут передвигаться без надзора вне колонии поселения, но в пределах города. Осужденные могут носить гражданскую одежду, иметь при себе деньги и ценные вещи, пользоваться деньгами без ограничения, получают посылки, передачи и бандероли, могут иметь свидания без ограничения их количества.