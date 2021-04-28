Градосовет Фото: ПОЛИТСИБРУ

Проект делового центра на месте ЦУМа отправили на доработку. Заседание общественного градостроительного совета прошло 27 апреля. Об этом сообщает Политсибру.

- В частности членам градосовета не понравились объемы здания. Зампредседателя комитета по строительству, архитектуре и развитию города Владимир Бутаков обратил внимание на то, что процент застройки выше нормы, - пишет издание.

Правда, площадь превышает норму всего на 5%. Отмечается, что в этом месте нельзя строить высокое здание (по проекту оно будет 68 метров). Вопрос возник и по автостоянке. Посетители будут нуждаться в наземных парковочных местах. Это приведет к тому, что вся площадка у здания будет заставлена.

По словам инвестора Александра Ракшина, подземный паркинг рассчитан не только на постояльцев отеля и покупателей, но и сотрудников центра, а также тех, кто приезжает в соседние организации.