Мужчину разыскивают. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле неизвестный ограбил офис микрозаймов. В среду, 28 апреля, на Юрина 299Б мужчина, угрожая ножом, похитил 5 тыс. рублей. Об этом сообщает телеграм-канал «Unusual Crimes Barnaul».

- Сегодня утром на Юрина 299Б в «Быстроденьгах» мужик, угрожая ножом, похитил 5 килорубасов. Пока что ищут, - пишет автор канала.

Приметы налетчика: на вид 40 лет, рост 160 см, серая шапка с отворотом, темно-зеленая куртка с накладными карманами, черные перчатки, медицинская маска.

В УМВД по Барнаулу факт случившегося подтвердили.

- Оперативники на месте, подробная информация будет чуть позже, - сообщили в ведомстве.