Алтайские студенты стали призерами международной олимпиады по информатике

В заключительном туре приняли участие трое студентов третьего курса направления «Программная инженерия» АлтГТУ Фото: предоставлено пресс-службой

Студенты факультета информационных технологий Алтайского государственного технического университета стали призерами Открытой международной студенческой Интернет-олимпиады по информатике.

В заключительном (втором) туре, который проводился при помощи компьютерного онлайн-тестирования, приняли участие трое студентов третьего курса направления «Программная инженерия» АлтГТУ: Ольга Бачище, Николай Стойко и Даниил Шушаков.

Во втором туре Интернет-олимпиады приняли участие 3 115 студентов из 205 вузов и филиалов вузов РФ, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Беларуси, Словении, Киргизии.

Студенты АлтГТУ проходили тестирование по профилю «Специализированный с углубленным изучением дисциплины». В данной дисциплине конкурентами студентов АлтГТУ стали более 500 участников со стран СНГ.

Усердный труд и высокий уровень знаний помогли Ольге Бачище и Николаю Стойко завоевать серебряные медали, а Даниилу Шушакову стать бронзовым призером.