Дебоширов отправили в колонию. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае четверых селян осудили за похищение человека в октябре 2018 года. Об этом сообщает региональный следственный комитет.

- Между жителями одного из сел Ребрихинского района и временно проживавшими в селе мужчинами, занятыми на сборе ягод, произошел конфликт, переросший в драку. Решив наказать местных жителей, приезжие на своем автомобиле подъехали к дому одного из обидчиков, засунули его в багажник автомобиля, после чего заперли в подвале занимаемого ими дома, - пишет пресс-служба.

На этом дело не закончилось, они пошли искать второго обидчика. Забрались в дом местной жительницы, выбив входную дверь. Кроме того, они повредили машину одного из участников конфликта, нанеся по ней удары, ущерб составил более 30 тысяч рублей. После этого они избили и поместили в багажник поврежденного автомобиля его владельца, однако завести ее не смогли. Разборки пресекли полицейские.

В результате их осудили, суд назначил сроки от 4 лет 10 месяцев до 5 лет 2 месяцев лишения свободы колонии строгого режима, одному - пять лет лишения свободы условно.