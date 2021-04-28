В Барнауле льготная ипотека стала невыгодной из0за роста цен. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае УФАС проверяет рынок жилищного строительства. Это связано с ростом цен на жилье. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- Сейчас краевое антимонопольное управление проводит проверку на рынке жилищного строительства, в том числе выясняются причины роста цен, - рассказали в УФАС Алтайского края.

Напомним, в Алтайском крае выросла стоимость жилья, специалисты связывают это с льготной и сельской ипотекой. В результате в Барнауле из-за роста цен переплата по льготной ипотеке стала больше, чем по кредитам на старых условиях, пишет РБК со ссылкой на ЦИАН.