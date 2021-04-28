Главврачу ГБ №5 Барнаула присвоили звание заслуженного работника здравоохранения

Медиков наградили указом президента. Фото: Олег УКЛАДОВ

Главному врачу горбольницы №5 Барнаула, где был развернут основной ковидный госпиталь, присвоили звание заслуженного работника здравоохранения. Об этом сообщается в опубликованном указе президента.

- Вильгельм Ирине Александровне — главному врачу краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская больница №5, г. Барнаул» Алтайский край, - говорится в документе.

Государственными наградами награждены также и другие работники системы здравоохранения АК, среди них врач рубцовского филиала краевого центра «СПИД» и другие.