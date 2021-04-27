На Алтае поставщика газовых баллонов подозревают в завышении цен на доставку

Первое заседание по делу назначили на 19 мая Фото: Константин Санталов

УФАС России по Алтайскому краю возбудило антимонопольное дело в отношении ОАО «Алтайкрайгазсервис». Компанию подозревают в необоснованном завышении цен на доставку бытового газа в баллонах, сообщает пресс-служба ведомства.

– Доминирующая компания, являющаяся единственным хозяйствующим субъектом, осуществляющим доставку сжиженного углеводородного газа для бытовых нужд населению, подозревается в установлении и поддержании монопольно высокой цены на услуги по доставке бытового газа в баллонах, – пояснили в УФАС.

Ранее жители Алтайского края неоднократно обращались с жалобами на резкое увеличение стоимости поставки бытового газа в баллонах.

По действующему законодательству, предельные максимальные розничные цены на сжиженный газ, реализуемый ОАО «Алтайкрайгазсервис» утверждены решением управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов. Однако размер платы за доставку газа в баллонах потребителю не регулируется и формируется компанией-поставщиком самостоятельно.

По информации ведомства, средняя цена поставки для потребителей края с 2020 года увеличилась в 4 раза. Доставка 27-литровых баллонов выросла с 75 до 297,09 рублей, 50-литровых баллонов – со 150 до 594,18 рублей, При этом компания не предоставила экономическое обоснование повышения стоимости услуги.

– Есть основание полагать, что на фоне экономической ситуации, для компенсации недополученных доходов общество необоснованно завысило цену на доставку бытового газа. По нашей информации, цена на данную услугу, сформированная ОАО «Алтайкрайгазсервис» в период с января по апрель, существенно превышает сумму необходимых для реализации этой услуги расходов и прибыли, – сообщил заместитель руководителя Алтайского краевого УФАС России Сергей Скорик.

Первое заседание по делу назначили на 19 мая.