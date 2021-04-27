Опрессовку теплосетей в Барнауле проведут по новой схеме

Всего в Барнауле СГК использует 35 котельных, работающих на разных видах топлива Фото: Олег УКЛАДОВ

В 2021 году СГК в Барнауле проведет гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность по новой схеме, сообщает пресс-служба компании.

– В контуре ТЭЦ-3 испытания пройдут поочередно по магистралям, а значит, сроки отключения горячей воды для части жителей сократятся до 14 дней, – отметили в СГК

Там добавили, что одна из главных технических задач для энергетиков – уменьшение сроков отключения горячей воды во время летних ремонтов и испытаний. В 2020 году этот период в краевой столице сократили на два дня, по сравнению с 2019 годом. В 2021 году благодаря комплексу проведенных работ отключения по контуру ТЭЦ-3 сократятся еще на восемь дней, по контуру ТЭЦ-2 — на четыре.

С ТЭЦ-3 поочередно в этом году начнутся испытания сразу после завершения отопительного сезона. После, с июля, испытания пройдут в контуре ТЭЦ-2. Тут будут отключены все потребители сразу.