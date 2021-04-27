В МЧС предупредили об ухудшении погоды в Алтайском крае

Местами ожидаются дожди, грозы, усиление ветра Фото: Олег УКЛАДОВ

По информации синоптиков, в Алтайском крае днем в среду, 28 апреля, и в первой половине ночи четверга, 29 апреля, испортится погода. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

– Местами ожидаются дожди, грозы, усиление ветра до 17-22 метров в секунду, – добавили в ведомстве.

В МЧС также напомнили о правилах безопасности. При сильном ветре нужно переждать непогоду в капитальном строении. Находясь дома следует закрыть окна. Сильный ветер способен разбить стекла незакрытых оконных рам. На улице нужно обходить рекламные щиты, не укрываться под деревьями.

При штормовом ветре часто происходит порывы воздушных линий электропередач, что приводит к отключению электроэнергии. Опасно стоять под линией и подходить к оборвавшимся электропроводам.

Также не стоит забывать, что грозы с ливнем резко ухудшают видимость на дороге, ухудшается сцепление с дорожным полотном, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. При движении нужно соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Алтайскому краю - 8 (3852) 65-82-19. Телефон пожарно-спасательной службы - 101.