Грузовик сбил женщину в центре Барнаула

Полицейские проводят проверку Фото: Олег УКЛАДОВ

Во вторник, 27 апреля, грузовик Volvo сбил 50-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает пресс-служба ГИБДД города.

– ДТП произошло в 14:35 на проспекте Красноармейском, в районе дома № 75. На место незамедлительно выдвинулся экипаж ГИБДД, –уточнили в ведомстве.

Предварительно установлено, что водитель управляя грузовым автомобилем Volvo с прицепом сбил женщину. Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП горожанка получила телесные повреждения, ее доставили в горбольницу № 1. В настоящее время на месте аварии работает экипаж ДПС. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего, проводят проверку.