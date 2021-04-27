В Барнауле пройдет международный фестиваль «Солнечный Бал 2021»

3 мая 2021 года в Барнауле уже в двенадцатый раз пройдет международный фестиваль «Солнечный Бал 2021». Ежегодно более 1500 участников и зрителей из Алтайского края, городов Сибири, Республик Казахстан и Алтай собираются на лучших площадках города, чтобы продемонстрировать свое мастерство, сообщают организаторы.

– В этом году фестиваль пройдет на сцене ДК Барнаула по адресу: Антона Петрова, 164а. На сегодняшний день регистрацию прошли коллективы и танцевальные дуэты из Новосибирска, Омской и Кемеровской областей, Красноярского края, Алтайского края и Республики Алтай, в заочном участии присоединились коллективы из республик Казахстан и города Санкт Петербург, – добавили организаторы

В фестивале 2021 года по 18 конкурсным номинациям и 5 возрастным категориям будут соревноваться сильнейшие танцевальные дуэты, группы и ансамбли из 10 городов Сибирского региона. Оценивать выступления участников будут 8 экспертов из Москвы, Новосибирск и Барнаула.

Афиша фестиваля

Организаторами и партнерами фестиваля выступают Министерство спорта Алтайского края, управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края, Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла, Союз танцевального спорта Алтая, ЦДТ Октябрьского района Барнаула.

Мероприятия фестиваля:

- Конкурс Ансамблей спортивного бального танца

- Конкурс СТУДЕНЧЕСКИХ бального танца

- Конкурс SHOW Dance

-Фестиваль ИНВА Данс

Информационную поддержку танцевального турнира на всех этапах подготовки и проведения будут осуществлять крупнейшие федеральные и краевые СМИ.