В барнаульском Затоне открыли дорогу на остров Шубинский

Дорога на остров Шубинский Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Во вторник, 27 апреля, в барнаульском микрорайоне Затон открыли движение по дороге на остров Шубинский. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

– В связи со снижением уровня воды открыли движение транспорта по автомобильной дороге от улицы Якорной до дороги, идущей от улицы Матросской, в микрорайоне Затон, – пояснили в горадминистрации.

Там добавили, что уровень воды в Оби по состоянию на утро 27 апреля составляет 369 сантиметров над нулем водомерного столба. Мониторинг проводят в ежедневном режиме.

Ранее мы сообщали, что в региональном управлении МЧС рекомендуют жителям населенных пунктов, попадающих в зону возможного подтопления, подготовиться заранее. Подробнее об этом можно прочитать здесь.