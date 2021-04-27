Умер известный алтайский онколог Александр Шлегель

Александр Шлегель Фото: газеты «Бийский рабочий»

27 апреля стало известно, что ушел из жизни Александр Шлегель, врач высшей категории, оперирующий хирург – онколог. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

– Администрация и Дума Бийска, коллектив онкодиспансера и все работники бийского здравоохранения выражают глубокое соболезнование родным и близким в связи с безвременной кончиной Александра Поликарповича Шлегеля, – отмечает издание.

После окончания Алтайского Государственного медицинского института в 1974 году Александр Шлегель работал врачом – хирургом, затем был назначен заведующим онкологическим отделением. Там активно занимался внедрением новых технологий в лечении онкологических заболеваний. Под его руководством совершенствовалась работа отделения, внедрялись новые методы диагностики и лечения.

В 1982 году Александр Шлегель стал главным врачом онкодиспансера. С 1996 года работал заместителем главного врача по медицинской части. За 46 лет работы в диспансере Александр Поликарпович подготовил целый ряд учеников, которые сегодня трудятся не только в Бийске.

Церемония прощания с Александром Шлегелем состоится в среду, 28 апреля: в «Орфее» с 10 до 12 часов, в онкологическом диспансере - с 12:30 до 13 часов.