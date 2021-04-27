Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 27 апреля 2021 года составило 2943

За сутки скончались семь человек с коронаврусом Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по состоянию на 27 апреля скончались 2943 человека с коронавирусом, в том числе 2047 случаев от COVID-19, 896 случай – иные причины смерти. Об этом сообщает региональный оперштаб.

– За минувшие сутки умерли семь человек с коронаврусом. Шесть из них скончались COVID-19, один - по иным причинам, – отметили в оперштабе

Количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 49426 человек, в том числе 3392 ребенка.

Из общего числа заболевших 484 случая – завозные, в том числе 198 – из-за рубежа; 30254 случая – по контакту с ранее заболевшими. Из 49426 заболевших: 12928 – у больных внебольничной пневмонией, 28647 – у заболевших ОРВИ, в 7851 случаях – бессимптомное течение.

Выздоровевших также становится больше с каждым днем. Их уже 44299 человек, из них за прошедшие сутки вылечились 104 пациента.