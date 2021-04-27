Особый противопожарный режим введут в Алтайском крае

В минприроды напоминают о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности в лесах Фото: Олег УКЛАДОВ

С 28 апреля в Алтайском крае планируют ввести особый противопожарный режим. Такая необходимость возникла для предотвращения возгораний в лесах региона, сообщает минприроды края.

– По состоянию на 26 апреля спутниками на территории Алтайского края зафиксировано 444 термоточки на площади 10295 га, из которых 33 термоточки на площади 482 га представляли угрозу лесным участкам, – отметили в ведомстве.

Основной целью введения особого режима является недопущение возгораний на лесных участках и прилегающей территории. Ежегодно в весенний период в Алтайском крае фиксируют всплеск ландшафтных пожаров. На апрель и май прошлого года пришлось 68% от общей площади, пройденной пожарами за весь пожароопасный сезон.

За минувшие выходные (23-25 апреля) пострадало 11 участков земли лесного фонда Алтайского края общей площадью 9,61 га.

В минприроды напоминают о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности в лесах.Там категорически запрещается разводить огонь.