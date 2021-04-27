Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 27 апреля 2021 года составило 49426

Количество тяжелобольных пациентов – 226, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 80. Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае по данным на 27 апреля 2021 года выросло на 81 человека и составило 49426 случаев инфицирования, в том числе 3392 ребенка. Об этом пишет оперштаб региона.

– Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 919 человек. Кроме этого, 224 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, – добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных пациентов – 226, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 80.

Новые случаи инфицирования COVID-19 за минувшие сутки зафиксировали в следующих городах и районах Алтайского края: Барнаул – 31, Бийск – 9, Рубцовск – 8, Яровое, Бийский, Каменский районы – по 5 заболевших, Поспелихинский район – 4, Павловский, Рубцовский районы – по 3 заболевших, Волчихинский, Егорьевский районы – по 2 заболевших, Змеиногорский, Курьинский, Локтевский, Советский районы – по 1 заболевшему.

Число выздоровевших в Алтайском крае также растет: за минувшие сутки оно увеличилось на 104 человека. Всего вылечившихся – 44299.