Дезориентированная женщина в темно-синей шляпе пропала в Барнауле

Женщина дезориентирована Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Барнауле пропала 72-летняя Нина Казакова (Зиновьева). Об этом пишут волонтеры поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт” в Алтайском крае на свой странице в соцсети “ВКонтакте”.

– Нина Петровна 26 апреля 2021 года ушла в неизвестном направлении, – отмечают волонтеры.

Приметы пропавшей: рост 156 см, xудощавое телосложение, серые глаза, короткие каштановые волосы.

Была одета: черное пальто, брюки кирпичного цвета, черные ботинки, темно-синяя шляпа.

Женщина дезориентирована. Для поисков волонтерам требуется помощь добровольцев.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят звонить по номеру 112 или 8 (800) 700 54 52 (звонок бесплатный).