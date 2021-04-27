17-летний барнаулец пытался заработать на закладках

Уголовное дело направили в суд Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле 17-летнего молодого человека будут судить по обвинению в покушении на незаконный оборот наркотиков, сообщает краевой Следком.

– По данным следствия, не имея постоянного источника дохода, в январе 2021 года подросток познакомился с неустановленным следствием человеком через один из популярных мессенджеров. Получив соответствующие инструкции, молодой человек сделал несколько закладок с наркотиками в разных частях города, – отмечают в ведомстве.

Сбыть наркотики подростку не удалось. Молодого человека задержали полицейские, а запрещенные вещества изъяли.

В ходе предварительного следствия правоохранители собрали достаточные доказательства причастности подростка к преступлению. Уголовное дело направили в суд.