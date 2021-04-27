Алтайский край оказался в нижней части рейтинга российских регионов по качеству жизни

Регионы оценивали по десяти критериям Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский край занял 70 место из 85 в рейтинге российских регионов по качеству жизни населения. Его составило агентство «Национальные кредитные рейтинги» по заказу РБК.

– Индекс описывает качество жизни в регионах на основе оценки благосостояния жителей и окружающей обстановки, включая обустроенность социальной сферы — всего таких показателей десять, – отмечает издание.

Регионы оценивали по десяти критериям: обороту розничной торговли на душу населения, доступности жилья, просроченной задолженности физлиц по кредитам, индексу «белых» доходов, депозитам населения, основными фондами социальной сферы, обеспеченности жильем, педсоставам и медиками, а также климатическая зона.

Республика Алтай оказалась на 83 место из 85. Она уступила только республикам Тыва и Карачаево-Черкессия.

В числе лидеров рейтинга – Санкт-Петербург, Москва, Белгородская, Московская и Воронежская области.