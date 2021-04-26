30 тысяч георгиевских ленточек раздадут барнаульцам

Черно-оранжевая ленточка символизирует память о Победе в ВОВ Фото: пресс-службы администрации Барнаула

С 25 апреля в Барнауле проходит Всероссийская патриотическая акция «Георгиевская ленточка». Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в рамках акции, приуроченной к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, раздадут 30 тысяч ленточек.

- Представители движения «Волонтеры Победы» раздавали прохожим георгиевские ленточки на площади Советов, у ЦУМа и у Нулевого километра. Акция продлится до 9 мая. Раздача будет организована на территории высших и профессиональных образовательных организаций города, в торгово-развлекательных центров и других местах, а 9 мая - в горэлектротранспорте, - пояснили власти города.

Администрация напомнила, что черно-оранжевая ленточка символизирует память о Победе в ВОВ и является знаком признательности ветеранам.