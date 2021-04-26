Они станут последними в весеннем сезоне Фото: Олег УКЛАДОВ

В субботу, 1 мая, в Барнауле пройдут предпасхальные продовольственные ярмарки. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, они станут последними в весеннем сезоне.

- Широкий ассортимент продовольственных товаров на ярмарках предложат предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности города Барнаула, а также производители из других муниципальных образований Алтайского края, - отметили в мэрии.

Ярмарки будут работать с 10:00 до 14:00 во всех районах города:

- Железнодорожный район - проспект Ленина, 71; проспект Красноармейский, 131;

- Индустриальный район – улица 50 лет СССР, 51а;

- Ленинский район – площадь Народная;

- Октябрьский район - проспект Ленина, 152;

- Центральный район - проспект Красноармейский, 36; улица Чайковского, 21.

На площадках будут представлены продукты по сниженным ценам. Горожане смогут приобрести мясо, колбасные изделия, крупы, масло и яйца, а также другую продукцию.

Всем покупателям и продавцам необходимо соблюдать масочный режим.