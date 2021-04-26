Бывший алтайский эсер Владислав Вакаев пойдет на выборы от новой партии

Он планирует поделиться с коллегами своим взглядом на перспективы развития Барнаула и Алтайского края Фото: Олег УКЛАДОВ

Бывший член партии «Справедливая Россия» Владислав Вакаев пойдет на выборы в Алтайское краевое Законодательное Собрание от новой партии. О своих планах он рассказал на своей странице в Facebook.

- Вчера встретился с руководителем регионального отделения партии «Новые люди» в Алтайском крае Максимом Товолошкиным. Тема встречи – мое участие в выборах АКЗС и выдвижение от партии «Новые люди». Я принял это предложение. Данное решение вполне взвешенное и обдуманное, – отметил депутат.

По его словам, это единственная партии, которая сейчас смотрит «не на прошлое, а в будущее». Поэтому он планирует поделиться с коллегами своим взглядом на перспективы развития Барнаула и Алтайского края.

Напомним, выборы в АКЗС пройдут в сентябре этого года.